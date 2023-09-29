عوض تاج الدين: منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي 58% من المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي 58% من المواطنين، بكل متطلباتهم الصحية، سواء الوقائية أو العلاجية، لافتًا إلى أنه يتم تطبيقه الآن في ست محافظات، وفي كل عام سيتم إضافة محافظات جديدة

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، أن الفترة تشهد طفرة حقيقية في الملف الصحي، لافتا إلى مبادرة "حياة كريمة" هي جزء من الصحة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أن الدولة وفرت الرعاية الصحية لكل الفئات، بداية من المرأة والطفل، ومبادرة صحة الأم والطفل، لسد الفجوة فيما كان متاحًا، وما سوف نكون عليه بالإنجازات المستمرة والمتكررة، حتى نصل إلى وجود نظام صحي متكامل مؤسسي.