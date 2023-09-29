مفتي الجمهورية عن حلوى المولد: ليست حرامًا وتدخل في إطعام الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده، وصام فيه، وقال "هذا يوم ولدت فيه"، منوها بأن شراء حلوى المولد النبوي ليس حراما وتدخل في إطعام الطعام.

وأشار علام، خلال لقاء خاص ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن مكة كانت المكان الأقرب إلى قلب رسول الله، وعندما هاجر إلى المدينة المنورة، قال "اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت لنا مكة".

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة المكرمة نموذج لحب الأوطان، لافتا إلى أن خطبة الوداع تضمنت عدد من المبادىء والقواعد، حيث أنها رسمت الطريق للأمة الإسلامية.