وجبة سمك.. تسمم 4 أفراد من أسرة واحدة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصيب مدرس وزوجته و2 من أولادهما، بحالة إعياء شديد وقيء مستمر نتيجة تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة سمك فاسدة من مطعم أسماك.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي للعقيد محمود صبري زاهر، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بوصول: "م.ع"، 53 عاما، مدرس، وزوجته "إ.ص"، 48 عاما، ربة منزل، وأولادهما "س"، 23 عاما، حاصلة على ليسانس آداب، و"خ"، 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، ويقيمون شارع عبد السلام عارف بنطاق قسم أول المنصورة، مصابين بحالة إعياء، وصُرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصابين قرروا قيامهم بشراء وجبة أسماء من مطعم بشارع مجمع المحاكم بنطاق ثان المنصورة، وعقب تناولهم الطعام بالمنزل شعروا بحالة إعياء شديد وقئ مستمر فتوجهوا إلى المستشفى واتهموا صاحب المطعم بالتسبب فى ذلك.

باستدعاء صاحب المطعم "هـ.إ.م"، 48 عاما، ومقيم شارع الأتوبيس الجديد قرر قيامه ببيع عدد من وجبات الأسماك اليوم للمترددين على المطعم وعدم ورود ثمة شكاوى من الطعام، وأفاد أن المطعم مرخص.

جرى إخطار حي غرب المنصورة لاتخاذ اللازم وتحرير المحضر القانوني بتفاصيل الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.