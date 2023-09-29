حازم عمر: المعارضة أسهل أنواع العمل السياسي وتنظيم الإخوان يجب أن يتفكك نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إنه حصل حتى الآن على 44 تزكية من مجلس النواب، وأنه سيستكمل جمع التوكيلات غدا، انطلاقا من رغبة الحزب في التأكيد على الانضباط في دعم مرشح الحزب بالانتخابات.

وأضاف حازم عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، أن المعارضة هي أسهل أنواع العمل السياسي، أما تولي المسئولية ووضع الحلول هو الأمر الأصعب.

وتابع: "ملف الإخوان شديد التعقيد، ولا يجب أن يترك هكذا، فهو عبارة عن معركة أبدية بلا نهاية، ولا بد من عمل إجراءات، أولها، أن يفضوا اعتصامهم الفكري عن فكرة الجماعة والتنظيم؛ لأن الشعب لفظهم، ونتج عنه انقسامات واستقطابات".

وأوضح: "لن نحارب في أجيال خلف أجيال، لا بد من تفكيك التنظيم بشكل نهائي؛ لأنه محظور، وعناصر الإخوان إذا أثبتوا أنه يمكنهمم فض الاعتصام الفكري، والانصهار في المجتمع بإجراءات جادة؛ لا نريد أن نستمر في الانقسام إلى ما لا نهاية، أما من يتشبث بتنظيم محظور؛ فالقانون يأخذ مجراه معه".