متحدث حملة عبد السند يمامة: لدينا تصور واضح لأزمتي سد إثيوبيا وسعر الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ورئيس حزب الوفد، أن يمامة تمكن من جمع توكيلات نواب الحزب للترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن منتسبي الحزب حريصون على جمع التوكيلات الشعبية للتعبير عن أنفسهم.

وأوضح الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن عبد السند يمامة من المقرر أن يعرض على الهيئة العليا للحزب برنامجه الانتخابي، الذي سيكون مفاجأة للمصريين، وذلك بعد إعداده من قبل مجموعة من المتخصصين برئاسة الدكتور عيد السند ليكون متكاملا وملما بجميع القضايا.

وأضاف الهضيبي أن برنامج الانتخابات يضم تصورا واضحا عن سد إثيوبيا وأزمة سعر الصرف والديون، لافتا إلى أن البرنامج بخطوط واضحة، وسيشرف حزب الوفد بتاريخه، كما نعمل منذ فترة على إعداد البرنامج.