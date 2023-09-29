بوتين يكرم السجناء المدانين الذين قضوا في أوكرانيا في ذكرى ضم أربعة أقاليم

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

احتفلت روسيا بالذكرى السنوية الأولى لضمها غير القانوني لأربعة أقاليم شرقى وجنوبى أوكرانيا اليوم الجمعة، حيث أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بالسجناء المدانين الروس الذين لقوا حتفهم في القتال.

وبينما لا تسيطر القوات الروسية على أي من الأقاليم الأربعة وهي "خيرسون" و"زابوريجيا" و"دونتسك" و"لوهانسك" بالكامل، واضطرت لأن تتخلى عن بعض الأراضي ، أمام هجوم مضاد أوكراني، تواصل موسكو السعي للسيطرة عليها بشكل كامل.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنها أراض روسية جديدة، قبل عام، في أعقاب استفتاءات غير معترف بها، بموجب القانون الدولي ورسخ هذه الخطوة في الدستور الروسي.

ووقف بوتين اليوم الجمعة، دقيقة صمت حدادا على أرواح السجناء السابقين الذين أطلق سراحهم للقتال ضد أوكرانيا ولقوا حتفهم هناك.

كما نشرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية مقطع فيديو لاجتماع بين بوتين والجنود الذين قيل إنهم شاركوا في غزو أوكرانيا.

وقال بوتين في مقطع الفيديو القصير، بذهابهم إلى الحرب ، دفع السجناء ماعليهم للمجتمع :"نحن جميعا بشر ، ويمكن لأي شخص ارتكاب أي أخطاء. لقد ارتكبوها، لكنهم ضحوا بحياتهم من أجل الوطن وكفروا تماما عن ذنوبهم".

يشار إلى أن روسيا كثيرا ما جندت نزلاء السجون للخدمة القتالية منذ غزو أوكرانيا قبل أكثر من 19 شهرا. ولقي العديد منهم حتفهم في المعارك الوحشية حول بلدة باخموت في شرق أوكرانيا قبل بضعة أشهر.