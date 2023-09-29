إشادة برلمانية بدور هيئة الدواء في كشف الأدوية المغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بدور هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة في توعية المواطنين بمخاطر الأدوية المغشوشة، مطالباً المواطنين إعطاء أكبر اهتمام للتقارير الصادرة عن هيئة الدواء المصرية عن الأدوية المغشوشة.

كما أشاد، بالتقرير الرسمي الذي أصدرته الهيئة وحذرت خلاله من 3 أدوية مغشوشة موجودة في السوق الدوائية من أجل الحفاظ صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وضبط السوق الدوائية مطالباً من وزارة الصحة والسكان تكثيف الحملات التفتيشية على الأدوية لمواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.

وطالب البرلماني بمواجهة الأدوية المهربة بطرق غير شرعية والأدوية التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات المغمورة مؤكداً أن مثل هذه الأدوية منها بعض الأنواع غير المرخص لها ببيعها من وزارة الصحة والسكان ولاتوجد عليها مدة صلاحيتها.

وناشد المواطنين في حال وجود شكوى من بعض الأدوية بالرجوع للصيدلي للتأكد من صلاحيتها أو الاتصال على الخط الساخن 15301 أو الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة هيئة الأدوية المصرية على التصدى وكشف جميع الأصناف الدوائية المغشوشة.