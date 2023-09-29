شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز توصيات الحوار الوطنى بشأن دعم وتمكين الشباب بريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مجلس أمناء الحوار الوطنى، التوصيات النهائية للجان المحور المجتمعى التى عقدت فى المرحلة الأولى من جلسات الحوار، إلى رئيس الجمهورية، حيث انتهى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات فى قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال.

وجاءت التوصيات فيما يخص قضية ريادة الأعمال كالآتى:

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر

- ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها

- ضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعية لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي

- ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال

- التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة

- زيادة الاهتمام بدعم ذوى الإعاقة في مجال ريادة الأعمال

- إنشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة

- التوسع في إقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة او تخصيص مناطق استثمارية لها بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية واستثمارية