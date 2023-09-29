شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة المصرية أنهت ظاهرة تهميش الشباب والمرأة ووضعت خطوات ملموسة لتمكينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهجـت الدولـة المصريـة خلال الســنوات الماضيــة سياســات جديـدة هدفـت إلـى تمكيـن الفئـات التـي كانـت مهمشـة لسـنوات طويلـة فـي تاريـخ مصـر، ووصولهـا إلـى المكانـة التـي تسـتحقها بنـاء علـى أهميتهـا داخـل المجتمـع المصـري، وخاصة فئتـي الشـباب والمـرأة.

عانــى الشــباب المصــري قبــل ينايــر 2011 مــن جملــة مــن الأزمات تلخصــت فــي ظاهــرة التهميــش علــى المســتويات السياســية والإقتصادية والإجتماعية، وقــد عملـت الدولـة علـى معالجـة هـذه التحديـات عبـر مجموعـة مـن الآليات والأدوات، من حيث برامج التدريب والتأهيل، والتمكين السياسي والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والثقافي، و دعم آليات التحاور، وتمكين المرأة.

وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة قامــت الدولــة المصريــة بخطــوات ملموســة وجهــود حثيثــة فــي ملــف تمكيــن المــرأة، ومنهــا مــا يلــي وذلــك مــن خــال تحفيــز المشــاركة السياســية للمــرأة بكافــة أشــكالها، بمــا فــي ذلــك التمثيــل النيابــي علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي، ومنــع التمييــز ضــد المــرأة فــي تقلــد المناصــب القياديــة فــي المؤسســات التنفيذيــة، حيث زادت نسـبة تمثيـل المـرأة فـي مجلـس النـواب لتصـل إلـى 27.8 % عـام 2020بعــدد 165 ً مقعــدا، مقارنــة ب 14.9 % عــام 2016 بعــدد 89 ً مقعــدا، و.1 8% عــام

2012 بعــدد 9 مقاعــد.

كما زادت نســبة الوزيــرات فــي الحكومــة مــن 6 % فــي عــام 2015 إلــى 20 % فــي عــام ،2017 ثــم إلــى 25 % فــي عــام 2018، كما زادت نســبة النســاء اللاتي يشــغلن منصــب نائــب الوزيــر مــن 17 % فــي عــام 2017، ونسـبة النسـاء فـي منصـب نائـب محافـظ 31% في العام 2019، وتعيين سيدتين في منصب المحافظ عامي 2017 و2018، كما زادت نسـبة تمثيـل المـرأة فـي مجلـس الشـيوخ لتصـل إلـى 13.7 % بعـدد 41 مقعداً عام 2022 مقارنـة بــ 5.7 % بعـدد 12 ً مقعـدا عـام 2012.

كما تم تعيين المــرأة فــي النيابــة العامــة ومجلــس الدولــة اعتبــارا مــن أكتوبــر 2021 ، واعتلـت سـيدة مقـام ممثـل النيابـة العامـة أمـام محكمـة الجنايـات، فـي يـوم الاحد 12 فبرايــر 2023 زيادة أعداد النساء في كافة الهيئات القضائية بشكل مطرد.