شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة المصرية حرصت على تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق حياة آمنة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرصــت إدارة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي فــي رؤيتهــا للتنميــة المســتدامة رؤية مصر 2030، علـى ضمـان جـودة الخدمـات الصحيـة المقدمـة، وأن يتمتـع كل المصرييـن بحيـاة صحيـة سـليمة آمنـة، مـن خـال تطبيـق نظـام صحـي متكامـل يتميـز بالإتاحة، والجـودة، وعـدم التمييـز، وقـادر علـى تحسـين المؤشـرات الصحيـة عـن طريـق تحقيـق التغطيـة الصحيـة الشـاملة لجميـع المواطنيـن.

وســعت الحكومــة إلــى تنفيــذ الاستحقاق الدســتوري بشــأن زيــادة الإنفاق الحكومـي علـى الصحـة بنسـبة لا تقـل عـن 3 % مـن الناتـج المحلـي الإجمالي، الأمر الــذي تحقــق فــي مشــروع الموازنــة العامــة للدولــة 2024-2023 مــن خــال زيــادة مخصصاتهــا لتصــل إلــى 397 مليــار جنيــه.

واتخــذت الدولــة خلال هـذه الفتـرة مجموعـة مـن السياسـات والإجراءات لتحسـين منظومـة الصحـة، وتجسـدت فـي إطـاق العديـد مـن المبـادرات الصحيـة، وتطويـر البنيـة التحتيـة الصحيــة فــي محافظــات الجمهوريــة كافــة.

وبلغــت القيمــة الإجمالية للمشــروعات التــي تــم وجــار تنفيذهــا فــي الفترة (2014-2023) نحــو 246 مليــار جنيــه، تتضمــن 91.5 مليــار جنيــه تكلفــة 1135مشــروعا لإنشاء وتطويــر ورفــع كفــاءة المستشــفيات والوحــدات الصحيــة ومراكـز طـب الأسرة ومنظومـة الإسعاف، و131 مليـار جنيـه تكلفـة 25 مبـادرة وبرنامجــا، و23.5 مليــار جنيــه تكلفــة تجهيــزات ومســتلزمات طبيــة.

وانعكـس ذلـك فـي زيـادة وحـدات ومراكـز الرعايـة الأولية بنسـبة 17.5 ،% وزيـادة عــدد مراكــز الغســيل الكلــوي بنســبة 120 ،% وزيــادة عــدد وحــدات تنظيــم التمكين المجتمعي126 الأسرة بنســبة 3.3 ،% وزيــادة عــدد أســرة الرعايــة المركــزة بالمستشــفيات العامــة والمركزيــة بنســبة 419 .%

وحققت منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل نقلــة نوعيــة لتطويــر خدمــات الرعايــة الصحيــة، والإرتقاء بكفاءتهــا وجودتهــا وتلبيــة احتياجات المواطنيــن بشــكل متكامــل، وتهــدف إلــى تغطيــة صحيــة إلزاميــة لجميــع المواطنيــن المصرييــن، ويجــري تطبيــق المنظومــة علــى ســت مراحل.

ونجحـت الدولـة فـي إنشـاء وتطويـر عـدد كبيـر مـن المستشـفيات فـي مختلـف محافظـات الجمهوريـة، كما أسـهمت المبـادرات الصحيـة فـي تعزيـز النظـام الصحـي بشـكل فعـال، مـن خلال التركيــز علــى مكافحــة الأمراض الأكثر تأثيــرا علــى المواطــن؛ بهــدف خفــض معدالات انتشــارها والوفيــات تحــت شــعار "100 مليــون صحــة".

كما حرصــت الدولــة علــى تقديــم كافــة الجهــود الممكنــة مــن أجــل التصــدي للجائحة التي مثلت تحدياُ لكل دول العالم، وقدمــت نموذجــا محترفـا فــي الأداء لمواجهة الأزمة.