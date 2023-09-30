أحمد الخير عرض ومالكي شاحنات النقل الخارجي لأسباب اعتصامهم

التقى النائب أحمد الخير وفدًا من مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت والنقل الخارجي، في دارته في المنية، واطلع من الوفد على الأسباب التي دفعت مالكي الشاحنات إلى الاعتصام، ومنها عدم تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع كل من سوريا والاردن لجهة الاوزان والاحجام، وحصر قيادة الشاحنات اللبنانية بالسائقين اللبنانيين، وفرض رسوم تخزين ارضية على كل شاحنة اجنبية تبيت في المرفأ.

وقد أبلغ الوفد النائب الخير بأن الاعتصام الذي كان مقررا تم تأجيله لأسبوع افساحا في المجال للحلول.

ووعد الخير من جهته، بمتابعة الملف مع الجهات المختصة، مؤكدا أن "قطاع النقل اللبناني يجب ان ياخذ الاهتمام اللازم، بخاصة وانه يؤمن الاف فرص العمل، ولا يجوز أن نهدر حقوق السائقين اللبنانيين الذي يستحقون في ظل هذه الازمة التي يعيشها لبنان كل الدعم والمؤازرة".