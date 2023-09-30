الدفاع المدني يواصل عمليات اهماد حريق الدبية وسط تمدد للحريق واتساع رقعته

تستمر نيران حريق الأحراج في خراج بلدة الدبية في التنتقل من موقع الى آخر، بفعل حركة الرياح، التي تساهم في تمدد الحريق واتساع رقعته.

إلى ذلك، يواصل عناصر الدفاع المدني والشبان وعناصر من القوى الأمنية، وفي شكل متواصل، محاولات السيطرة على الحريق، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك بعد، بسبب ضخامة الحريق ووعورة المنطقة، التي تحول دون وصول اليات الاطفاء الى الموقع.