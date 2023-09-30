تستمر نيران حريق الأحراج في خراج بلدة الدبية في التنتقل من موقع الى آخر، بفعل حركة الرياح، التي تساهم في تمدد الحريق واتساع رقعته.
إلى ذلك، يواصل عناصر الدفاع المدني والشبان وعناصر من القوى الأمنية، وفي شكل متواصل، محاولات السيطرة على الحريق، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك بعد، بسبب ضخامة الحريق ووعورة المنطقة، التي تحول دون وصول اليات الاطفاء الى الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يواصل عمليات اهماد حريق الدبية وسط تمدد للحريق واتساع رقعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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