رئيس بلدية بقاعصفرين ناشد التدخل لإخماد الحريق الذي يهدد مساحات الصنوبر في حرش بقاعصفرين

ناشد رئيس بلدية بقاعصفرين بلال زود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بضرورة التدخل لإخماد الحريق "الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإلتهام مساحات الصنوبر في حرش بقاعصفرين". ودعا زود الى التدخل السريع لانقاذ مساحات بقاعصفرين التي تحترق، والى ارسال المروحيات لاخماد النيران بأقصى سرعة ممكنة.

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