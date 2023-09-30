سقوط جرحى في اصطدام بين قطارين في اسكتلندا

سقط عدد من الجرحى في اصطدام بين قطارين في محطة أفيمور في شمال اسكتلندا، وفق ما أفادت الشرطة.
وجاء في بيان لشرطة اسكتلندا أنّه "تم نقل شخصين إلى مستشفى ريغمور. وتتم معالجة ركاب آخرين في الموقع والتحقيقات جارية".
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