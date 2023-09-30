بعثة للأمم المتحدة تصل إلى قره باغ نهاية الأسبوع الحالي لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود

أعلنت الأمم المتحدة أن بعثة لتقييم الحاجات الإنسانية ستصل الى إقليم قرع باغ في نهاية هذا الأسبوع، هي الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة ستيفان دوجاريك أن "حكومة أذربيجان والامم المتحدة اتفقتا على ارسال بعثة الى المنطقة. البعثة ستصل نهاية هذا الاسبوع".

ولفت إلى أنه "لم نتمكن من دخول هذه المنطقة منذ نحو ثلاثين عاما" بسبب "الوضع الجيوسياسي المعقد (...) لذا من الأهمية بمكان أن نتمكن من الدخول".

وأتى الإعلان عن البعثة في حين يستمرّ نزوح الأرمن الجماعي من جيب ناغورني قره باغ الجمعة، غداة الإعلان عن حلّ الجمهورية المعلنة من جانب واحد، وعلى الرغم من دعوات أذربيجان لهم للبقاء.