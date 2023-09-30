شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تطلب تدخل «العدل الدولية» لحماية سكان كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي - أ ف ب

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أنها تلقت طلباً من أرمينيا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكان منطقة ناغورنو كاراباخ، مع استمرار نزوح الأرمن منها إثر العملية العسكرية لأذربيجان.

وسبق أن لجأت الجمهوريتان السوفييتيتان السابقتان إلى محكمة العدل الدولية في 2021، وحضتهما في ديسمبر/كانون الأول من العام المذكور على وضع حد للكراهية العرقية وتجنب تصعيد خلافهما. وفي شباط/فبراير 2023، أمرت المحكمة أذربيجان بضمان العبور عبر ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وكاراباخ وقالت المحكمة في بيان الجمعة، إن يريفان طلبت منها الخميس، أن تحض باكو على الامتناع عن الحؤول دون عودة آمنة وسريعة لمن نزحوا إلى منازلهم خلال الهجوم العسكري الأخير مع السماح لمن يرغبون في مغادرة كاراباخ من دون معوقات.

كذلك، طلبت أرمينيا من المحكمة أن تطالب أذربيجان بالامتناع عن أي عمل يهدف في شكل مباشر أو غير مباشر إلى إفراغ الإقليم من الأفراد ذوي الأصل الاثني الأرمني والذين لا يزالون في الإقليم.

ومن المطالب أيضاً أن تأمر المحكمة أذربيجان بسحب العسكريين وعناصر الشرطة من المؤسسات المدنية التي تم احتلالها في الإقليم منذ هجومها العسكري، وأن تضمن وصول الأمم المتحدة والمساعدة الإنسانية (إلى الإقليم) مع تسهيل العودة التامة للخدمات العامة، وخاصة التزود بالغاز والكهرباء.

واستمر نزوح الأرمن الجماعي من جيب كاراباخ، الجمعة، غداة الإعلان عن حلّ الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، وعلى الرغم من دعوات أذربيجان إياهم إلى البقاء. وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن بعثة لتقييم الحاجات الإنسانية ستصل إلى المنطقة في نهاية هذا الأسبوع، هي الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود.