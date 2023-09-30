شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تدرس استضافة نازحين من ناغورنو كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبرص - رويترز

أعلنت قبرص، الجمعة، أنها تدرس سبل استضافة بعض الأرمن إذا اقتضت الحاجة، بعد فرارهم من منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية بأذربيجان.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية في بيان: «تُبقي الحكومة القبرصية على ممر مفتوح للأرمن وهي مستعدة في هذا الإطار لتقديم مساعدات إنسانية على الفور».

وجاء في البيان: «قبرص تدرس، من بين عدة أمور، سبل استضافة عدد من النازحين الأرمن في بلادنا إذا اقتضت الحاجة».

وخرج أكثر من ثلاثة أرباع السكان الأرمن البالغ عددهم 120 ألف نسمة بحلول الجمعة، بعد أن ألحقت بهم القوات الأذربيجانية هزيمة إثر هجوم خاطف. وكان الجيب انشق عن أذربيجان في التسعينات.

وتتمتع قبرص تقليدياً بعلاقات وثيقة مع أرمينيا، وبها أقلية من الأرمن لهم تمثيل في البرلمان. ويعيش أرمن في قبرص منذ قرون. وتعود جذور كثير منهم إلى الأرمن أو الأيتام الذين اضطروا إلى الفرار من الاضطهاد الذي وقع خلال حكم الإمبراطورية العثمانية في عام 1915 والتي تعتبرها بعض الحكومات «إبادة جماعية».