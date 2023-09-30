انت الان تتابع خبر راموس يمنح برشلونة الفوز على اشبيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومنح سيرجيو راموس، نجم إشبيلية، برشلونة التقدم في النتيجة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالليجا.

ونجح برشلونة في التقدم في الدقيقة (76)، بهدف عكسي سجله سيرجيو راموس بالخطأ في مرماه، إذ حاول الشاب لامين يامال تمرير كرة عرضية سددها راموس في مرمى زميله الحارس نيلاند.



واستعصى على برشلونة، تسجيل هدف التقدم حتى أتى الحل مع راموس.

وعاد راموس إلى إشبيلية الذي بدأ مسيرته معه في الليجا، قبل الانتقال إلى ريال مدريد، ومنه إلى باريس سان جيرمان، حتى عاد مرة أخرى لفريق الطفولة قبل أسابيع.

