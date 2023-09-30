مازال مستمرًا.. عمرو أديب ينفي ما تردد بشأن انتهاء خطة تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفى الإعلامي عمرو أديب، ما تردد مؤخرًا بشأن انتهاء خطة تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء، التي يتم العمل بها منذ شهر يوليو الماضي نتيجة زيادة الأحمال في فصل الصيف.

وأشار أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إلي أنه وفقًا لمصدر بوزارة الكهرباء؛ لا وجود لأي تعديل أو انتهاء في جدول خطة الأحمال علي شبكة الكهرباء.

ولفت مقدم الحكاية أن خطة تخفيف الأحمال علي شبكة الكهرباء مازالت مستمرة، لحين توفر إمدادات محطات توليد الكهرباء بالوقود المستخدم في إنتاج الطاقة.