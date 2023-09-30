بوتين هنأ الشعب الروسي بالذكرى الأولى لانضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الروسي بمناسبة الذكرى الأولى لانضمام مناطق دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعاتي زابوروجيا وخيرسون إلى روسيا، وذلك إثر الحرب المستمرة في أوكرانيا وعمليات الاستفتاء التي نظمتها موسكو.

ولفت إلى أنّه "قبل عام، في 30 أيلول، وقعت أحداث محورية حقًا وتاريخية ومصيرية - تم توقيع اتفاقيات انضمام أربعة مناطق جديدة في روسيا ككيانات اتحادية. واتخذ الملايين من سكان دونباس ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون قرارهم - أن يكونوا مع وطنهم".

ولفت إلى أنّه "حاولت السلطات التي تم تشكيلها في كييف بعد الانقلاب الحكومي في عام 2014 تخويف سكان هذه المناطق وسلبهم "حق تحديد مستقبلهم ومصيرهم بأنفسهم، وسلب الثقافة والتقاليد واللغة الأم".