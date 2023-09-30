شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين التفجيرين الإرهابيين في باكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات بشدة، التفجيرين الإرهابيّين اللذين وقعا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي السياق، قتل 57 شخصاً على الأقل، وجُرح العشرات في هجوم إرهابي، استهدف حشداً كان يشارك في موكب لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في ولاية بلوشستان، بجنوب غرب باكستان. وأدى هجوم إرهابي آخر نفذه رجلان في مسجد على بعد مئات الكيلومترات شمالاً، في ولاية خيبر بختنخوا، إلى انهيار سقف ومقتل أربعة أشخاص. فيما ندد أنوار الحق كاكار رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الباكستانية، بالانفجارين، ودعا إلى تقديم الدعم الكامل للضحايا، وإلى سرعة الكشف عن المتورطين. من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الباكستانية أن «عناصر إرهابية» نفذت الهجوم في بلوشستان. وبدوره وصف وزير الداخلية في الحكومة الباكستانية المؤقتة، سرفراز أحمد بوغتي، الهجومين بالإرهابيين، وقال إن بلاده ستبذل كل إمكاناتها في القضاء على من وصفهم بالإرهابيين والجهات التي تقوم بتمويلهم وتجهيزهم.

وفي بلوشستان، قال مسؤولون إن إرهابياً فجّر عبوة بينما توافدت مواكب انطلقت من مساجد الأحياء إلى نقطة تجمع في ماستونغ، على بعد 40 كلم تقريباً، جنوب كويتا عاصمة الولاية. وقال هازو باخش (49 عاماً) «ارتجفت قدماي وسقطت على الأرض»، مضيفاً «عندما انقشع الغبار شاهدت الناس في كل مكان، البعض كانوا يصرخون وآخرون يناشدون المساعدة». واكتظت المستشفيات بالجرحى، ولجأت سلطات الولاية إلى منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق نداءات للتبرع بالدم. وقال نائب المفتش العام في شرطة بلوشستان منير أحمد شيخ، لوكالة فرانس برس «يمكنني أن أؤكد أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 57، وأكثر من 70 جريحاً. ومن جهته، أعلن وزير الإعلام في ولاية بلوشستان جان اشكزاي الحداد لثلاثة أيام.

وتؤوي بلوشستان، الولاية الأقل كثافة سكانية في باكستان، الكثير من المجموعات المسلحة التي تقاتل من أجل الانفصال، أو الحصول على حصة أكبر من موارد البلاد المعدنية.

وقال المسؤول في الشرطة نسار أحمد لوكالة فرانس برس، إن «مسلحَين يحملان رشاشات آلية وقنابل يدوية وسترات ناسفة حاولا اختراق التدابير الأمنية للمسجد». وأضاف «تم اعتراضهما على المدخل الرئيسي ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. أحدهم فجّر سترته فيما تمكن الآخر من دخول المسجد من نافذة». ومعظم الذين كانوا داخل المسجد تمكنوا من الهرب مع بدء إطلاق النار، لكن تفجير الإرهابي الثاني للسترة الناسفة أدى إلى انهيار سقف المسجد ومقتل أربعة أشخاص. وقال مسؤول في قطاع الصحة المحلي يدعى عبد الرشيد، إن الانفجار الأول وقع في إقليم بلوخستان بجنوب غرب البلاد، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وأفاد مسؤول بأن الهجوم تضمن انفجارين، أحدهما عند بوابة المسجد، والآخر في صحن المسجد.

يأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات التي تتبناها جماعات إرهابية في غرب البلاد، ما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير/ كانون الثاني المقبل. يذكر أنه في يوليو، قُتل أكثر من 40 بتفجير انتحاري في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، أثناء تجمع لحزب سياسي ديني. (وكالات)