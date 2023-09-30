شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى في تصادم قطارين باسكتلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

جُرح كثر في اصطدام بين قطارين في محطة أفيمور في شمال اسكتلندا الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة.

وجاء في بيان لشرطة اسكتلندا «نقل شخصان إلى مستشفى ريغمور. تُقدّم الإسعافات لركاب آخرين في الموقع والتحقيقات جارية».

وأشار البيان إلى أن الاصطدام وقع نحو الساعة 19,00 في المحطة الواقعة على بعد 965 كلم إلى الشمال من العاصمة البريطانية لندن.

وأعلنت «سكوتريل»، وهي شركة مشغّلة للقطارات في اسكتلندا، في منشور على «إكس» أنه «نظرا إلى استجابة خدمات الطوارئ لحادث على سكة حديد خاصة قرب الخط الرئيسي، يتعذّر علينا حالياً، أثناء عملها، تسيير أي قطارات عبر محطة أفيمور».

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن أحد القطارين هو «فلاينغ سكوتسمان» الذي بني قبل مئة عام وكان أول قطار بخاري تتخطى سرعته مئة ميل في الساعة.وفي 2020 خرج قطار كان متّجها من أبردين إلى غلاسكو عن سكّته من جراء انزلاق للتربة بسبب أمطار غزيرة، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص قرب بلدة ستونهيفن في شمال شرق اسكتلندا.

وفرضت على خلفية ذلك غرامة بملايين الجنيهات على الشركة التي تتولى البنى التحتية للسكك الحديد في المملكة المتحدة، بعدما أقرت بإخفاقات أدت إلى خروج القطار عن سكّته.