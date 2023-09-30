شكرا لقرائتكم خبر عن شويغو: على «الدول المستقلة» امتلاك جيوش قوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الوضع العسكري والسياسي في العالم يلزم البلدان الأعضاء في «رابطة الدول المستقلة» بامتلاك قوات مسلحة قوية قادرة على الرد السريع على كل التهديدات.

وقال شويغو في اجتماع لمجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة: «سنبدأ اليوم الاستعدادات المشتركة للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار شعوبنا في الحرب الوطنية العظمى(الحرب العالمية الثانية)، والتي لا تزال الدروس المستفادة منها حاضرة أمامنا، وأهمها هو الحاجة إلى قوات مسلحة مجهزة جيداً ومدربة جيداً، مستعدة للرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات»، مشيراً إلى أن ذلك ما يقتضيه الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم.

وأضاف أن «قضايا التعاون العسكري التقني، دائماً محور اهتمام مجلس وزراء الدفاع والاتصالات الثنائية»، مؤكداً أن روسيا منفتحة دائماً على تعزيز التعاون في هذا المجال.

وتضم رابطة الدول المستقلة روسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان وبيلاروسيا.(وكالات)