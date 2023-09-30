بريطانيا تعاقب المتورطين بالانتخابات الصورية الأوكرانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات جديدة ردا على الانتخابات الروسية الصورية في أوكرانيا.

وتطال العقوبات المسؤولين الروس المتورطين في الانتخابات الصورية الأخيرة في ولايات خيرسون وزابوريزهيا ودونيتسك ولوهانسك الأوكرانية، وفي شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني.

وتستهدف العقوبات أيضًا المسؤولين المشاركين في الاستفتاءات الصورية التي جرت العام الماضي لإضفاء الشرعية على محاولة ضم الأراضي الأوكرانية.

وقد فرضت المملكة المتحدة حتى الآن عقوبات على 1600 فرد وكيان ردًا على الغزو الروسي.

وأعلن عن العقوبات الجديدة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الجمعة، وهي تشمل 11 تصنيفًا جديدًا ردًا على محاولات روسيا استخدام الانتخابات الصورية لإضفاء الشرعية على سيطرتها غير القانونية على خيرسون وزابوريزهيا ودونيتسك ولوهانسك وشبه جزيرة القرم، والتي تعد جميعها جزءًا من الأراضي ذات السيادة الأوكرانية.

المشمولون

ومن بين المدرجين منظمة ومسؤولون روس كبار، الذين عملوا جميعاً بشكل مباشر على تقويض أوكرانيا وتهديد سلامة أراضيها:

- لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، وهي الوكالة الحكومية التي رتبت للانتخابات الصورية هذا الشهر واستفتاءات العام الماضي في الأجزاء التي تسيطر عليها مؤقتا بشكل غير قانوني في أوكرانيا.

- ناتاليا بودارينا، أمينة سر لجنة الانتخابات المركزية، وأحد كبار المسؤولين في لجنة الانتخابات المركزية.

- أندريه ألكسينكو، رئيس ما يسمى بإدارة خيرسون الإقليمية.

- مارينا زاخاروفا، رئيسة ما يسمى بلجنة الانتخابات في خيرسون.

ويأتي إعلان اليوم بعد مرور عام على محاولة روسيا غير القانونية لضم ولايات خيرسون وزابوريزهيا ودونيتسك ولوهانسك الأوكرانية بعد استفتاءات زائفة وغير مشروعة.

وتم إجراء هذه الاستفتاءات على الأراضي الأوكرانية ذات السيادة، من خلال الترهيب تحت تهديد السلاح، وقد رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

تصريح كليفرلي

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: إن الانتخابات الصورية التي تجريها روسيا هي محاولة شفافة وعقيمة لإضفاء الشرعية على سيطرتها غير القانونية على الأراضي الأوكرانية ذات السيادة. لا يمكنك إجراء "انتخابات" في بلد آخر.

وأضاف: لن تعترف المملكة المتحدة أبدًا بمطالبات روسيا بالأراضي الأوكرانية - فشبه جزيرة القرم وزابوريزهيا ودونيتسك ولوهانسك وخيرسون هي أوكرانيا.

وقال كليفرلي: في العام الماضي، اتخذت المملكة المتحدة إجراءات فورية ردا على الاستفتاءات الصورية غير القانونية في أوكرانيا، حيث فرضت عقوبات على كبار المسؤولين الروس الذين فرضوا الأصوات غير القانونية في المناطق التي تسيطر عليها مؤقتا في خيرسون، وزابوريزهيا، ودونيتسك، ولوهانسك.

وتأتي هذه الحزمة الأخيرة من التصنيفات قبل يوم ذكرى جديد في روسيا، أعلنه بوتين للاحتفال بالذكرى السنوية لضماته المزعومة، على الرغم من عدم وجود أساس شرعي لروسيا لأي مطالبة بالأراضي الأوكرانية.

لقد صوت سكان مناطق لوهانسك، ودونيتسك، وزابوريزهيا، وخيرسون بأغلبية ساحقة لصالح استقلال أوكرانيا في عام 1991، وتظهر مقاومتهم المستمرة ضد العدوان الروسي تصميمهم على البقاء جزءاً من أوكرانيا المستقلة ذات السيادة.

تذكير صارخ

ونوه وزير الخارجية البريطاني إلى إن هذه العقوبات الأخيرة هي بمثابة تذكير صارخ بتكلفة مثل هذا الاعتداء الصارخ على السيادة والديمقراطية والمساواة.

وقال: لقد أطلقنا، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، أكبر وأشد حزمة من العقوبات المفروضة على أي اقتصاد كبير على الإطلاق.

وتابع كليفرلي: وقد فرضت المملكة المتحدة وحدها عقوبات على أكثر من 1800 فرد وكيان بموجب نظام العقوبات الروسي، وتم فرض عقوبات على أكثر من 1600 منهم منذ غزو بوتين واسع النطاق. ويشمل ذلك 29 بنكًا، تمثل أكثر من 90% من القطاع المصرفي الروسي، و129 من الأوليغارشيين الذين كان صافي ثرواتهم مجتمعة حوالي 145 مليار جنيه إسترليني في وقت الغزو. أكثر من 20 مليار جنيه إسترليني من التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة وروسيا (أرقام 2021) تخضع الآن لعقوبات كاملة أو جزئية، وكان هناك انخفاض بنسبة 98.2% في الواردات الروسية إلى المملكة المتحدة، وانخفاض بنسبة 77.4% في صادرات المملكة المتحدة إلى روسيا.

وتعاني ميزانية روسيا من عجز كبير. وبدلا من الفائض الذي توقعته الحكومة الروسية لعام 2022، عانت روسيا من عجز سنوي قدره 47 مليار دولار - وهو ثاني أعلى مستوى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي. وسوف تستمر العديد من الاتجاهات التي تساهم في العجز في عام 2022 في عام 2023، وخاصة الضغط النزولي على صادرات النفط والغاز.

والآن، تم تجميد أكثر من 60% من احتياطيات بوتين الأجنبية التي تبلغ قيمتها 275 مليار جنيه استرليني.

