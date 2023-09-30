"روسيا واحدة": جموع في موسكو تحيي ذكرى ضمّ مناطق أوكرانية

الرياص - اسماء السيد - موسكو: أحيا جمع من الروس الجمعة الذكرى السنوية الأولى لإعلان الكرملين ضمّ أربع مناطق أوكرانية الى أراضي روسيا، ملوّحين بعلم بلادهم خلال حفل موسيقي أقيم في الساحة الحمراء بموسكو.

ومنذ بدء غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، أقامت السلطات الروسية بشكل دوري حفلات موسيقية ومناسبات لحشد الدعم للهجوم الذي أطلق عليه الرئيس فلاديمير بوتين صفة "العملية العسكرية الخاصة".

وتجمع حشد من الروس الجمعة في الساحة الحمراء حاملين علم بلادهم، وغنى بعضهم على مقربة من مسرح وشاشات عملاقة كتب فيها "بلد واحد، عائلة واحدة، روسيا واحدة".

وتنوع الحاضرون بين المسنين والأطفال والعائلات، ووقف البعض في صفوف طويلة لشراء المثلجات أو التقاط الصور. وأكد الكرملين أنه من غير المتوقع أن يحضر بوتين هذا الاحتفال.

"العدالة التاريخية"

وقال أحد مقدّمي الحفل "قبل عام واحد تحديداً، انتصرت العدالة التاريخية"، على وقع هتاف الحاضرين "روسيا".

وتابع "روسيا لا تتخلى عما هو لها. نحن بلد واحد".

وأعلن بوتين الخميس 30 أيلول/سبتمبر "يوم التوحيد" في الذكرى السنوية الأولى لإعلان روسيا ضمّ مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وأجرت روسيا في أيلول/سبتمبر الحالي، انتخابات محلية في هذه المناطق الأربع، علما بأنها لا تسيطر على أي منها بشكل كامل.

وتواجه القوات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها، هجوما مضادا بدأته قوات كييف مطلع حزيران/يونيو. الا أن التقدم الذي تحققه فيه ما زال بطيئا.