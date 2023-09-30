النيران مازالت مشتعلة في أحراج الدبية وبعاصير في اقليم الخروب

ما زالت النيران مشتعلة لليوم الثاني على التوالي، في الأحراج الفاصلة بين بلدتي بعاصير والدبية في منطقة اقليم الخروب، رغم الجهود الكبيرة، التي بذلها عناصر الدفاع المدني وطوافتان للجيش طوال نهار أمس، وإمتدت حتى فترة المساء، حيث تم اخماد مساحات كبيرة من الحريق، إلا أن صعوبة المنطقة ووعورتها، وعدم وجود طرق توصل الى مواقع الحريق، حالت من السيطرة على النيران، في ظل تسارع حركة الرياح، التي ساهمت في توسع رقعتها، وهي مازالت مشتعلة في الأودية التي من الصعب الوصول اليها، رغم الإستنفار الكامل للدفاع المدني وجهوزيته وحضوره على الأرض لتنيفذ المهمات .

وسط ذلك، أكد وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين صباح اليوم، الذي يتابع عن كثب معظم الحرائق في المنطقة، انه سيتواصل مع قيادة الجيش، والطلب اليها إرسال طوافة للمساعدة في إطفاء الحرائق في مناطق اقليم الخروب، منوها بجهود عناصر الدفاع المدني والشباب والجيش في التعاون للقضاء على الحريق ومعظم الجيوب الباقية .

بدوره، أشار النائب بلال عبد الله، الى أنه أجرى سلسلة من الإتصالات، وواكب تفاصيل عمليات الإطفاء، والجهود المبذولة من مختلف أبناء المنطقة والبلديات، وضمن امكاناتها، بهدف السيطرة على الحريق وحماية طبيعة المنطقة .