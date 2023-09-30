جمعية المودعين: تحرير مبلغ 50 الف دولار من قبل موظف في احد المصارف وقد أصبح في مكان مجهول

اعلنت جمعية المودعين أنه "تم تحرير مبلغ ٥٠ الف دولار اميركي من قبل موظف في احد المصارف، واتجه الموظف الى مكان مجهول والمبلغ اصبح بأمان".
واوضحت الجمعية أن "المبلغ الذي تم اخذه بلغ 60 الف دولار اما الوديعة قيمتها 50 الف و93 دولار"، مؤكدة ان "الفارق لن يعود الى المصرف بل سنقوم باعطائه لأحد مودعي هذا المصرف وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ووديعته تفوق ال 10 الاف دولار".
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