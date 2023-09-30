افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، عن تساقط "أمطار مع برق ورعد من بعد منتصف ليل السبت ويومي الأحد والإثنين"، لافتة الى انه "لا داعٍ للرعب والهلع".

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: أمطار مع برق ورعد ولا داعٍ للهلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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