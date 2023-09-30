شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الجدل بين الخارجية الألمانية وإيلون ماسك بشأن الهجرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر الجدل دائرًا بين وزارة الخارجية الألمانية ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر منصة "إكس"، بشأن المساعدات التي تقدمها ألمانيا لعمليات إنقاذ المهاجرين من قبل منظمات إغاثية في البحر المتوسط.

وكان الملياردير الأمريكي أعاد أمس الجمعة، بث منشور إيطالي، يمتدح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وينتقد عمل سفن إنقاذ تابعة لمنظمات إغاثية مدعومة من ألمانيا، والتي تقوم "بجمع مهاجرين غير شرعيين وإنزالهم في إيطاليا"، متسائلًا : "هل يعلم الرأي العام الألماني بذلك؟".

جدل على إكس

سارعت الخارجية الألمانية بالرد عبر حسابها على المنصة باللغة الإنجليزية قائلة: "نعم. وهذا ما يسمى بإنقاذ أرواح".

لكن ماسك واصل الرد وكتب: " إذا، أنتم فخورون بذلك حقا، هذا مثير للاهتمام، وبصراحة، أشك في أن غالبية الجمهور الألماني تؤيد ذلك.

وأضاف أنه عندما تنقل ألمانيا أعدادًا كبيرة من "المهاجرين غير الشرعيين" إلى الأراضي الإيطالية، فإن ذلك ينطوي على "أجواء غزو".

وانتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في خطاب للمستشار الألماني أولاف شولتس، عزم الحكومة الألمانية تقديم دعم مالي لمنظمات معنية بمهاجري القوارب في إيطاليا، موضحة أن روما تعتبر ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية.

في المقابل أشارت برلين إلى أن هذا الدعم تنفيذ لقرار اتخذه البرلمان.