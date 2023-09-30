أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خيرسون 96 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 96 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن روسيا قصفت خيرسون بـ432 قذيفة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة وقاذفات القنابل.

وأشار إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون، ومصنع ومنشأة عامة.