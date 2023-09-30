الباحث في الشأن الأمريكي: “ترمب” من أكبر الداعمين في إعادة النظر للدعم الأمريكي لأوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد “أحمد الحنطي” الباحث في الشأن الأمريكي، أن الرئيس السابق للولايات المتحدة “دونالد ترمب” سيكون من أكبر الداعمين لإعادة النظر في الدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن “ترمب” لديه مشكلة شخصية مع كييف، وذلك بسبب ارتباطهم في عملية عزله أثناء فترة حكمه للولايات المتحدة.

وبين أن 90% من الدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا ستسددها دول حلف شمال الأطلسي في المستقبل، موضحا أن الولايات المتحدة لن تستمر في تقديم المزيد من الدعم المجاني.