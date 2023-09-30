يعقوب: التعاون بين وزارة الأشغال والجيش لمسح الشاطئ نقطة مضيئة

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "التعاون بين وزارة الأشغال والجيش لمسح الشاطئ من الشمال إلى الجنوب نقطة مضيئة في ظلام الانهيار، سيظهر أن أكثر من 3 مليون متر محتلة و2,5 مليون متر مرخصة، ولا تدفع المستحقات كما يجب"، مشيرا الى اننا "نشد على أيدي مهندسي الجيش ونتمنى الإسراع في المسح، ونطالب وزير الاشغال علي حمية أن يعلن نتيجة المسح عند حصوله عليها"، معتبرا أنه "سيكون المشهد واسماء المحتلين رائع".

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