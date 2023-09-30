الجيش: مناورة بحرية بالتعاون بالاشتراك مع الفرقاطة الايطالية

اعلنت قيادة الجيش ان "وحدات من القوات البحرية نفذت بالاشتراك مع الفرقاطة الإيطالية MOROSINI مناورة بحرية، في إطار التعاون العملاني بين الجيشين اللبناني والإيطالي".

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