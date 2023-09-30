انت الان تتابع خبر اندلاع حريق في معمل بالموصل والدفاع المدني يستنفر فرق الإطفاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن "حريقاً اندلع في معمل لصنع حلفات المبردة بصناعة الكرامة".

وأضاف، أن "سيارات الإطفاء تدخلت بشكل عاجل لدخول الموقع للسيطرة على الحريق"، مشيرا الى "السيطرة على الحريق بشكل كامل وبدون خسائر بشرية".



وكانت مديرية الدفاع المدني قد أحصت في بيان لها عدد حوادث الحريق في العراق، منذ بداية العام الجاري، حتى تاريخ 13 أغسطس/ آب 2023 وكشفت عن وقوع أكثر من 19 ألف حريق.

وهو رقم يقل كثيرا، كما جاء في البيان، عن إحصاء عام 2022، والذي وصلت فيه الحرائق إلى أكثر من 32 ألفا في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان.

وبحسب البيان فإن تلك الحرائق اندلعت داخل مبان حكومية وتجارية ومصانع ومعامل ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها.

وأوضح البيان أن "أسباب حوادث الحريق توزعت ما بين التماس كهربائي، إذ أن 13 ألفاً و297 حادثاً وقعت نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني وشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية، لتشكل 47 في المئة من مسبّبات اندلاع حوادث الحريق في العراق".

وأشار البيان إلى أن إحصائية عام 2022 تعتبر الأعلى إذا ما قورنت مع السنوات الثلاث السابقة، إذ بلغ عددها خلال عام 2020، 29658 حادثا، فيما بلغ عددها، عام 2021، 31533 حادثا.

طالت تلك الحرائق: "مستشفيات ومبان ومخازن تجارية ومجمعات سكنية، فضلا عن مئات من الهكتارات الزراعية، وخصوصا حقول القمح شمالي وجنوبي البلاد".