الطقس يتحوّل الى ممطر غدًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وظهور خلايا رعدية ورياح ناشطة

طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الأحد ، حيث تنشط الرياح و يتحوّل تدريجيًا الى غائم وممطر تحت تأثير منخفض جوّي متمركز حاليا جنوب غرب تركيا ويقترب نحو الشرق والذي يؤدّي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وظهور خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق خاصة في المناطق الشمالية ليلا، و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب ٦٠ كلم/س مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية .

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب ٦٠ كلم/س ، مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة و تساقط رذاذ متفرق في الفترة الصباحية. يبدأ تأثير المنخفض الجوي ابتداء من الفترة المسائية حيث تتساقط الامطار و تكون مترافقة ببرق ورعد و تشتد غزارتها تدريجيا ليل الاحد / الاثنين مع استمرار ظهور الضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية وانعدامها بشكل كلي.

الإثنين: غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة و تساقط أمطار بشكل متفرق وتكون غزيرة أحيانًا خاصة في المناطق الشمالية ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحياناً لتلامس سرعتها ال ٥٥ كم/س. تخف تدريجيا حدة المطار ابتداء من الفترة المسائية و يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات وسوء في الرؤية .

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال و دون تعديل في الداخل. تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحياناً لتلامس سرعتها ال ٥٥ كم/س. تخف حدة الأمطار بدءًا من الظهر و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وسوء في الرؤية.