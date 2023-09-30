الحاج حسن: انتخاب رئيس الجمهورية لا زال قيد الإستعصاء داخليا وخارجيا

رأى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، ان "انتخاب رئيس الجمهورية لا زال قيد الإستعصاء داخليا وخارجيا، فبعض الأفرقاء في الداخل يرفضون الحوار والتلاقي، وبعض الخارج يمارس التعطيل"، معتبرا أن "عدم انتخاب رئيس له تداعيات سلبية على اللبنانيين في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية"، مؤكدا ان "انتخاب الرئيس هو المدخل الأساس للحل ومعالجة كل الملفات". واكد ان "رغم رفض بعض القوى الداخلية للحوار والتفاهم، نحن ما زلنا ندعو إلى الحوار من أجل الوصول لانتخاب رئيس للجمهورية".

وتطرق إلى موضوع النزوح السوري مشيرا إلى أن "المفوضيه السامية للأمم المتحة لشؤون اللاجئين ترفض إعطاء الحكومة اللبنانية والاجهزة الأمنية داتا النازحين لمعرفه عددهم، وإن التطورات السلبية في هذا الملف من دلالاتها تصريحات المسؤولين الغربيين والضغوط التي يمارسها الأميركيون والأوروبيون التي ترفض عودة النازحين إلى بلدهم، والتي تشجع على النزوح دون أن يترتب على ذلك منح لبنان أي مساعدة".

ولفت الى أن "معظم النزوح السوري بسبب قانون قيصر والحصار الاميركي والغربي على سوريا، وان الذين يستثمرون سياسيا بملف النزوح يصرون على عدم العودة، ويمنعون المسؤولين اللبنانيين بالضغط والاكراه من القيام بأي خطوة عملية لإعادتهم واحتواء تداعيات النزوح".

ودعا حكومة تصريف الاعمال إلى أن "تخرج من تحت الضغط الأميركي لكي تعالج ملف النازحين، وهذه المعالجة تبدأ بتشكيل وفد رسمي لبناني على أعلى المستوى للذهاب إلى سوريا والتحدث مع الدولة السورية، وأيضا باعتماد إجراءات عملية واضحة لضبط الحدود بين البلدين".