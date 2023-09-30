شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الإيطالي ينقذ 177 شخصاً بعد اشتعال النار في عبارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - (رويترز)

أعلن خفر السواحل الإيطالي، السبت، أنه أنقذ 177 شخصاً، بينهم 27 من أفراد طاقم عبارة اشتعلت فيها النيران، في أثناء إبحارها من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إلى بورتو إمبيدوكلي في صقلية.

وقال بيان لخفر السواحل إنه جرى نقل جميع الركاب إلى سفينة تابعة لخفر السواحل، وهم في طريقهم إلى بورتو إمبيدوكلي باستثناء ثلاثة عادوا إلى لامبيدوزا.

وخلال عملية الإنقاذ، استخدم خفر السواحل خراطيم المياه، لتبريد الأجزاء المتضررة من العبارة من جرّاء الحريق الذي اندلع في غرفة المحرك في وقت متأخر من مساء الجمعة.