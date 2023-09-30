شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الإيطالي ينقذ 177 شخصًا بعد اشتعال النار في عبارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل الإيطالي اليوم السبت، أنه أنقذ 177 شخصًا بينهم 27 من أفراد طاقم عبارة اشتعلت فيها النيران في أثناء إبحارها من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إلى بورتو إمبيدوكلي في صقلية.

وقال بيان لخفر السواحل إنه جرى نقل جميع الركاب إلى سفينة تابعة لخفر السواحل وهم في طريقهم إلى بورتو إمبيدوكلي باستثناء ثلاثة عادوا إلى لامبيدوزا.

وخلال عملية الإنقاذ، استخدم خفر السواحل خراطيم المياه لتبريد الأجزاء المتضررة من العبارة جراء الحريق الذي اندلع في غرفة المحرك في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.