شكرا لقرائتكم خبر عن ثار أكثر من 50 مرة.. بركان "مايون" بالفلبين عند مستوى الإنذار الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" اليوم السبت أن بركان "مايون" مازال عند مستوى الإنذار الثالث، في الساعات الـ24 الماضية، حتى الخامسة صباح اليوم.

وأضاف المعهد أن حمما بركانية تنطلق ببطء من فوهة البركان، حسب صحيفة "ستار فلبين" اليوم السبت.

وتابع المعهد أن انهيار الحمم البركانية وصل إلى أربعة كيلومترات من فوهة البركان.

وأضاف المعهد أن هناك 18 زلزالا بركانيا و125 انهيارا للصخور.

وتابع المعهد أن انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت اليومية من البركان وصلت إلى 915 طنا يوميا أمس الجمعة.

ويعد بركان "مايون"، الواقع على ارتفاع 2462 مترا موقع جذب شهير للسياح ومتسلقي الجبال.

وثار بركان مايون أكثر من 50 مرة خلال الـ 400 عام الماضية. وكان آخر ثوران للبركان في عام 2018 مما فرض عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص.

ووقع الانفجار البركاني الأكثر تدميرا في عام 1814، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.