رئيس الوزراء الأوكراني: أوكرانيا ستصبح مركزًا جديدًا للإنتاج العسكري في أوروبا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عن اعتقاده بأن بلاده ستصبح في المستقبل مركزًا جديدًا لإنتاج المنتجات العسكرية عالية الجودة في أوروبا.

جاء ذلك في كلمة لشميهال أمام المنتدى الدولي الأول للصناعات الدفاعية في كييف، حسبما نقلت وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية الرسمية، حيث قال:” إن الجميع يدرك المخاطر، لكن أولئك الذين يفكرون بشكل استراتيجي يدركون أيضًا أن أوكرانيا ستصبح مركزًا جديدًا للإنتاج العسكري في أوروبا. واليوم، نتعاون بالفعل مع الدول الشريكة في استعادة وتجديد المعدات العسكرية الغربية. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل حالياً على إنشاء دورة مغلقة لإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة في أوكرانيا. كما نقوم بإنشاء مشاريع مشتركة ومراكز خدمة، مما يساعد على دمج صناعة الدفاع الأوكرانية تدريجياً في الإنتاج الصناعي والبيئة الصناعية في البلدان الشريكة”.

وأضاف شهيهال:” أن أوكرانيا تجتاح الآن أكثر من أي وقت مضى إلى العمل الفعال لمؤسسات الدفاع الحكومية والمصانع والمكاتب. ولتحقيق هذا الغرض، تم تحويل تكتل الدفاع الحكومي الأوكراني أوكروبورونبروم إلى شركة صناعة الدفاع الأوكرانية JSC، ويتم تقديم حوكمة الشركات هناك”.

وتابع:” نحن بحاجة إلى المزيد. ولهذا السبب يُعقد هذا المنتدى بمبادرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الهدف من هذا الحدث هو الجمع بين مصنعي الأسلحة العالميين في أوكرانيا مع مصنعي الأسلحة الأوكرانيين من أجل التنمية المشتركة والشراكة الثنائية”.

وأشار رئيس الوزراء الأوكراني إلى أن بلاده تخطط في عام 2024 لتخصيص حوالي 48 مليار هريفنيا أوكراني لتمويل مشروع أسطول الطائرات بدون طيار. وسيتم تخصيص نفس المبلغ لإنتاج الأسلحة والذخائر.. حسب قوله.