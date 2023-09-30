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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة أرسنال وبورنموث يلا شوت –كورة لايف ارسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة أرسنال وبورنموث يلا شوت –كورة لايف ارسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي ستُقام مباراة مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" اليوم السبت، حيث سيستضيف فريق بورنموث نادي آرسنال على ملعب فيتاليتي في إطار منافسات الجولة السابعة.

يدخل آرسنال اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بعد تعادله في المباراة السابقة مع توتنهام بهدفين لكل منهما. المدرب ميكيل أرتيتا يطمح في تحقيق الفوز في هذه المباراة للتقدم في ترتيب الفرق والاقتراب من الصدارة.

يُعتبر هذا اللقاء فرصة للدولي المصري محمد النني لإبراز مهاراته وقدراته مع آرسنال، حيث من الممكن أن يشارك كأساسي في خط وسط الفريق. ستكون المباراة فرصة لرؤية أداء النني ومساهمته في تحقيق الفوز لفريقه.

ترتيب آرسنال في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

يتوجد فريق آرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، في المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 14 نقطة.

ترتيب بورنموث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل فريق بورنموث في المركز السابع عشر بجدول الدوري وفي جعبته 17 نقطة.

مواجهات بورنموث وأرسنال

وكان قد التقى كل من أرسنال وبورنموث، في نحو 12 مباراة فاز أرسنال في 9 وتلقى هزيمة وحيدة من بورنموث وتعادل في مباراتان.

ومن ناحية ثانية، أكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق الجانرز، غياب 5 لاعبين عن موقعة بورنموث مشيرا: خلال المؤتمر الصحفي إن ويليام ساليبا تعرض لكدمة، وكذلك عدم تدرب ديكلان رايس وجابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا واللاعب ليوناردو تروسارد.

وستبث مباراة آرسنال وبورنموث عالميا على القنوات التالية:

Eleven Sports 3 HD Portugal

Arena Sport 3 HD Premium Serbia

DAZN 2 Espana HD

Setanta Sports Ukraine HD

Arena Sport 7 HD Croatia

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 2 HD Romania

M4 Sport HD Hungary

SuperSport Variety 3

Arena Sport 4 HD BiH