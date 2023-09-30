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محمد الفلاح - بث مباشر يلا شوت مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي فى الدوري الإنجليزي

بث مباشر يلا شوت مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي فى الدوري الإنجليزي ستكون هناك مباراة هامة تجمع بين فريق مانشستر سيتي وفريق ولفرهامبتون اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر. ستُقام المباراة على ملعب مولينيو، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

وتُقام المباراة بين فريقي مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحل فريق مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد الفوز في أول 6 لقاءات بالبطولة، بينما يحل فريق ولفرهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي

يستهدف مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مواصلة تحقيق الانتصارات فى الدورى الإنجليزي من أجل الابتعاد بصدارة جدول الترتيب والحفاظ على اللقب.

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول الوصيف، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون بالمركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.وولفرهامبتون ضد مان سيتي

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي كورة لايف

وودع مان سيتي بطولة كأس رابطة المحترفين مؤخرًا بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الدور الثالث.

تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها مان سيتي من دور مبكر (الدور الثالث) في بطولات الكؤوس المحلية تحت قيادة بيب جوارديولا.

مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامتون القادمة في الدوري الانجليزي

حيث يترقب جميع محبي كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق مانشستر سيتي ونظيره فريق ولفرهامتون، ويستعد فريق مانشستر سيتي لي هذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي من اخل الفوز با المباراة واقتناص النقاط الكامله، بينما يدخل ايضا ولفرهامتون المباراة بكل قوة وحماس عالي من اجل الفوز بالمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي القادمة ضد ولفرهامتون

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد نظيرة فريق ولفرهامتون، يوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات الاسبوع 7 ضمن اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2023 – 2024، وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1، وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.