الداخلية تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم لتوزيع بعض المساعدات العينية | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أقامت وزارة الداخلية احتفالية بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان لعدد من النزلاء وأسرهم، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية (حقائب – مستلزمات مدرسية – بطاطين – مواد غذائية) لعدد من أسر النزلاء.

كما نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ندوة تثقيفية لعدد من النزلاء بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، حاضر خلالها الدكتور رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس وتناول عدد من الموضوعات خلال انعقاد الندوة جاء أهمها (قدرة النزيل على التكيف مع المجتمع عقب انتهاء مدة العقوبة) بالإضافة إلى مشاكل الأمراض النفسية وطرق علاجها، واختتمت الندوة بمناقشة عدد من النزلاء والإجابة على استفساراتهم، وذلك وإيماناً من وزارة الداخلية بالاستمرار في الارتقاء والنهوض بالناحية التثقيفية للنزلاء بما يسهم في تهذيب مداركهم.

ولاقت تلك المبادرة استحسانا ومردوداً إيجابياً من النزلاء وأسرهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم في إعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي لهم وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.