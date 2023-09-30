شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عثمان لصالون التنسيقية: مشاركات أعضاء التنسيقية فى الحوار الوطنى متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ بورسعيد، إن المعلومات والأرقام التى تم تقديمها للحوار الوطني جيدة وموثقة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، حيث تم تكوين لجان إشراف من الخبرات بالتنسيقية للمشاركة في المحور الاقتصادي، وكانت المعايير التي تم وضعها هي المعايير التي وضعها مجلس أمناء الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشاركة أعضاء التنسيقية فى جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأكد عثمان، على أهمية المشاركة من جانب أعضاء التنسيقية فى جميع المحاور، وأن كل المشاركات كانت متميزة للغاية والفرص كانت متاحة لجميع أعضاء التنسيقية لتقديم الأوراق التي يرغبون بالمشاركة بها في الحوار الوطني، وتم مراجعتها ودراستها بشكل دقيق، لذلك أكثر من 70% من التوصيات التي تم رفعها إلى القيادة السياسية تقدم بها أعضاء التنسيقية لأمانة الحوار الوطني.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.