شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر مشيدا بمؤتمر حكاية طن: الرئيس السيسي خاطب عقول وقلوب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بمؤتمر "حكاية وطن"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائلا إن هذا المؤتمر فرصة لعرض الإنجازات التي تحققت على مدار 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي وشعر بها غالبية المصريين وأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وصلت لعقول وقلوب المصريين لأنها خاطبت قلوبهم وعقولهم.

وذ ذكر أننا نقول للرئيس عبد الفتاح السيسي هناك إرادة شعبية لاستمرارك وأننا بك وبقيادتك لمصر سوف نصنع التغيير للأفضل وان المصريين عبروا عن رغبتهم خلال الأيام الماضية في مكاتب الشهر العقاري بتحرير توكيلات لدعم ترشيح سيادتك وأيضا نواب الشعب بتحرير نماذج التزكية لشخصك".

وأشار النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أننا بك ومعك مستمرون في بناء مصر الحديثة والعبور إلى الجمهورية الجديدة".

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.