الجيش: دهم مخيم للنازحين السوريين وتوقيف مطلوبين في مناطق صحراء الشويفات والغبيري وصبرا لارتكابهم جرائم مختلفة

اعلنت قيادة الجيش في بيان ان "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت مخيما للنازحين السوريين في منطقة صحراء الشويفات وأوقفت 7 سوريين و5 بنغلادشيين، لتجولهم من دون أوراق ثبوتية، واللبناني (ع.ح.) لحيازته أعتدة عسكرية وذخائر حربية".
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الغبيري المواطن (أ.س.) و(ع.ز.) المطلوبين بعدة مذكرات توقيف بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وضبط بحوزتهما كمية منها، إضافة إلى مسدس حربي ومبلغ كبير من المال.
وأوقفت الدورية أيضا في منطقة صبرا المواطن (أ.ك.)، المطلوب بجرم إطلاق النار، وتعاطي المخدرات وترويجها، والاتجار بالأسلحة الحربية والذخائر، وتأليف عصابة للاعتداء على المارة وافتعال الإشكالات.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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