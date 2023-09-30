الدفاع المدني يخمد حريق الدبية- بعاصير وآخر في مزبود

تمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على حريق الأحراج بين بلدتي الدبية وبعاصير، بشكل كامل، وتمت عمليات التبريد، فيما بقي عناصر من مركز الدبية يراقبون موقع الحريق خشية تجدده.

من جهة ثانية، توجه عناصر من الدفاع المدني- مركز شحيم، الى منطقة بجيرو في بلدة مزبود، لإخماد الحريق المندلع في خراج المنطقة وبلدتي شحيم وعانوت.