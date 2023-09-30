عقيص: المنطق الذي يتحكّم ببعض الكتل النيابية هو الكيد السياسي

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أنه "يكثر التساؤل مؤخراً عن كيفية صرف الحكومة لحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي والبالغة قيمتها 1,12 مليار دولار، وذلك في غضون اقلّ من سنتين"، لافتا الى ان "بعض الكتل تنتقد الحكومة على انفاق هكذا مبلغ ضخم دون رقابة وضوابط ومعايير انفاق".

واشار الى ان "اليوم انشر محضر الجلسة التشريعية التي انعقدت بتاريخ 28\10\2021 (وهي جلسة علنية اساساً ومن حق الشعب ان يطلع على النقاش فيها) علّ الرأي العام يدرك من هي الكتل النيابية الاصلاحية بالفعل، ومن هي تلك الاصلاحية بالقول والبهورة فقط"، موضحا ان "في تلك الجلسة تمّ مناقشة اقتراح قانون كنّا قد تقدمنا به بعض نواب تكتل الجمهورية القوية (الاسماء واضحة في احدى الصور ادناه) بصيغة المعجل المكرر، يرمي الى ضبط انفاق حقوق السحب الخاصة ومنعه الا بقانون يصدر عن المجلس النيابي".

ورأى أن "الفضيحة تكمن في ان التصويت على صيغة الاستعجال جاء اقلياً فسقط الاقتراح واحيل الى اللجان"، لافتا الى ان "العبرة من كل ذلك ان المنطق الذي يتحكّم ببعض الكتل النيابية هو الكيد السياسي وحسب، وان من يدفع الثمن دوما هو المواطن اللبناني، وان ثمة كتلا واحزاباً تمتهن التضليل ولا تمارس في العمل العام سواه".