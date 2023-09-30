لفت النائب نديم الجميل إلى أنّ لبنان "يواجه اليوم أصعب التحديات منذ قيام دولة لبنان الكبير التي مرّت مئويتها الأولى، مع أكبر إنهيار إقتصادي ومالي وإجتماعي يشهده لبنان".
وخلال مأدبة عشاء خلال زيارته الولايات المتحدة، أقامها العضو المؤسس للمعهد اللبناني الأميركي للسياسات ALPI PAC جو دانيا، أشار الجميّل إلى أنّه "لأننا أبناء الصمود والتحدّي والتصدّي، صمدنا في هذه المرحلة الصعبة بفضل اللبنانيين المنتشرين في العالم، الذين ساهوا إلى حدّ كبير بصمود اللبنانيين في أرضهم".
ودعا النائب الجميّل الهيئات والمؤسسات اللبنانية في الولايات المتحدة إلى توحيد جهودها من خلال "لوبي" فعّال يخدم لبنان واللبنانيين المتشبثين بأرضهم والبقاء في وطنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميّل دعا الهيئات والمؤسسات اللبنانية في أميركا إلى توحيد جهودها من خلال "لوبي فعّال يخدم" لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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