انت الان تتابع خبر بكمين محكم.. الداخلية تعلن اعتقال شخصين بتهمة الابتزاز في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب ضمن محافظة بغداد تلقت معلومات عن قيام شخصين بعمليات ابتزاز بحق مجموعة من المواطنين"، مشيرة الى "تشكيل فريق استخباري للتحري وجمع المعلومات عن المطلوبين واستدراجهما من إحدى المحافظات".



وأضافت الوزارة، أن "قوة أمنية تمكنت عن طريق كمين محكم من اعتقالهما، إضافة الى ضبط العجلة التي كانا يستقلانها مع هواتف ومبالغ مالية، كما اعترف المتهمان صراحة بقيامهما بعمليات ابتزاز بحق المواطنين، ليتم احالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

